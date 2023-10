Wahlen in Hessen und Bayern Gleich zwei K-Fragen und ein Ampel-Test

Sollte es zu deutlichen Verlusten der Ampel-Parteien kommen, stellt sich die Frage, was das mit der Koalition in Berlin macht. Die Bundes-FDP hat sich schon nach früheren Wahlschlappen in den Ländern Luft in der Koalition gemacht. In Hessen kratzt sie nun an der Fünf-Prozent-Hürde, in Bayern liegt sie nach den letzten Umfragen darunter. In beiden Ländern drohen die Liberalen also aus den Landtagen zu fliegen.