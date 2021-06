Wahl zum Bundestagsvizepräsident : Auch der sechste AfD-Kandidat scheitert

Berlin Auch wenn die Legislaturperiode in wenigen Wochen endet: Die Parteien im Bundestag bleiben hart bei der Ablehnung eines AfD-Politikers als Bundestagsvizepräsident. Am Donnerstag wurde Kandidat Nummer sechs abgelehnt.

Vor ihm waren bereits fünf andere AfD-Abgeordnete in dieser Wahlperiode mit dem Versuch gescheitert, einer der Stellvertreter von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) zu werden. Die Parlamentarier gaben häufig an, sich nicht von der AfD in diesem Amt nach außen vertreten lassen zu wollen. Der Präsident ist hinter dem Bundespräsidenten der zweite Mann im Staate - und so einer der obersten Repräsentanten des Landes.