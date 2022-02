Jetzt gestartet : So funktioniert der Wahl-O-Mat zur Landtagswahl im Saarland 2022

Auf einem Computerbildschirm ist ein Ergebnis einer Abfrage des Wahl-O-Mat für die Bundestagswahl 2021 dargestellt (Symbolbild). Foto: dpa/BPB

Saarbrücken Am 27. März wird im Saarland der neue Landtag gewählt. Nicht immer fällt die Entscheidung für eine Partei leicht. In diesem Fall kann der Wahl-O-Mat hilfreich sein. Wie er funktioniert und was neu ist – ein Überblick.

Zu jeder Wahl ist der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung eine wichtige Hilfestellung bei der Entscheidung, wo die Wähler ihr Kreuz auf dem Wahlzettel machen. Auch bei der Landtagswahl im Saarland kommt das Hilfsmittel zum Einsatz. Doch wie funktioniert er überhaupt?

Wann geht der Wahl-O-Mat für die Landtagswahl im Saarland online?

Im Saarland wird am 27. März gewählt. Der Wahl-O-Mat dazu ist am 23. Februar um 11 Uhr online gegangen.

Was ist der Wahl-O-Mat?

Der Wahl-O-Mat ist ein interaktives Frage-und-Antwort-Tool, das die Bundes- oder die Landeszentralen für politische Bildung vor Landtags-, Bundestags- und Europawahlen online stellen. Über den Wahl-O-Mat können die Wähler ihre eigenen Standpunkte mit den Wahlprogrammen der Parteien abgleichen. Der Wahl-O-Mat empfiehlt zwar keine Partei, er bietet aber eine erste Orientierungshilfe. Gerade für Erstwähler und Unentschlossene kann das hilfreich sein.

Seit wann gibt es den Wahl-O-Mat?

Der Wahl-O-Mat ging erstmals vor der Bundestagswahl 2002 online. Mittlerweile kam er bei über 50 Wahlen zum Einsatz. Nach Angaben der Bundeszentrale für politische Bildung haben ihn die Bürgerinnen und Bürger bereits über 100 Millionen Mal genutzt.

Wie genau funktioniert der Wahl-O-Mat für die Landtagswahl im Saarland 2022?

Die Nutzer können 38 Thesen mit „stimme zu“, „stimme nicht zu“ oder „neutral“ beantworten. Alle zur Wahl zugelassenen Parteien können sich am Wahl-O-Mat beteiligen. Auf diese Weise können die Nutzer die eigenen Antworten mit denen der Parteien abgleichen. Der Wahl-O-Mat errechnet daraufhin den Grad der persönlichen Übereinstimmung mit den ausgewählten Parteien. Sollte ein Nutzer zu einer Frage keine klare Meinung haben, kann er diese auch übespringen. Zusätzlich können bestimmte Fragestellungen stärker gewichtet werden. Ebenfalls können die Nutzer auswählen, ob sie ihre Standpunkte nur mit ausgewählten oder mit allen Parteien abgleichen wollen.

Wer entwickelt den Wahl-O-Mat zur Landtagswahl im Saarland?

Die Fragen des Wahl-O-Mats wurden von einer Jugend­redaktion in einem mehrtägigen Workshop zusammengestellt. Die Aussagen drehen sich um Themenbereiche, wie Familien-, Wohn- oder Coronapolitik. Ein Expertenteam aus Politikwissenschaftlern, Statistikern und Experten aus der Region hat die Jungredakteure dabei unterstützt.

Die Antworten der Parteien prüft ein Team von Wissenschaftlern der Universität Düsseldorf sowie Experten der Bundeszentrale für politische Bildung. Bei Unstimmigkeiten können die Partei ihre Positionierung überarbeiten. Somit haben die Parteien immer die letzte Entscheidung darüber, welche Antwort im Wahl-O-Mat erscheint.

Welche neuen Funktionen bietet der Wahl-O-Mat?

Vor der Bundestagswahl 2021 wurde der Wahl-O-Mat grundlegend überarbeitet – mit einem neuen Design und neuen Funktionen. Die Nutzer können ihre eigenen Positionen jetzt doppelt gewichten, wenn ihnen ein Themenbereich besonders wichtig sind. Neu ist außerdem, dass alle Teilnehmer die Begründungen der Parteien zu den jeweiligen Thesen nachlesen können.

Was muss man sonst zur Landtagswahl im Saarland wissen?

Von Informationen zu Wahlberechtigten und Fristen bis hin zu Briefwahl und Kandidaten: Mehr Informationen zur Landtagswahl im Saarland haben wir hier zusammengestellt.

