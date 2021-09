Landtagswahl 2021 : „Wahl-O-Mat“ für Mecklenburg-Vorpommern gestartet

Der Wahl-O-Mat soll dabei helfen herauszufinden, mit welcher Partei man die meisten Übereinstimmungen hat. Foto: Bundeszentrale für politische Bildung

Bonn Die Bundeszentrale für politische Bildung bietet für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern einen „Wahl-O-Mat“ an. Hier können sich Wähler informieren, welche Parteien am ehesten die eigenen politische Ansichten vertreten.

Zur Wahl stehen in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 24 Parteien. Alle sind im „Wahl-O-Mat“ vertreten, der in diesem Jahr ein neues Design bekommen hat. Außerdem bietet er zusätzliche Funktionen über Positionen der Parteien und Themen der Wahl.

Die Handhabe der Anwendung ist simpel: Dem Nutzer werden 38 Thesen präsentiert, denen er mit einem Klick zustimmen, nicht zustimmen oder neutral gegenüber stehen kann. Außerdem können Thesen übersprungen werden. Wenn jede These behandelt wurde, folgt die Gewichtung. Der Nutzer gibt an, welche Thesen ihm besonders wichtig sind und die daher eine doppelte Gewichtung in der Berechnung des Ergebnisses erhalten. Dabei gibt es kein Limit, genau wie bei der folgenden Auswahl, mit welchen Parteien die Standpunkte verglichen werden sollen. Es können alle 24 Parteien ausgewählt werden.

