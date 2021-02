Landtagswahl 2021 : „Wahl-O-Mat“ für Baden-Württemberg gestartet

Bonn Die Bundeszentrale für politische Bildung hat den „Wahl-O-Mat“ für die Landtagswahl in Baden-Württemberg freigeschaltet. Wähler können sich ab jetzt informieren, welche Parteien die eigenen politische Ansichten vertreten.

Am 14. März 2021 wird der 17. Landtag von Baden-Württemberg gewählt. Am gleichen Tag erfolgt zudem die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Für beide Wahlen hat die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) jetzt den „Wahl-O-Mat“ veröffentlicht. Die Anwendung soll den Wählern dabei helfen, herauszufinden, welche Partei am ehesten die eigenen politischen Ansichten vertritt.