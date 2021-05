Landtagswahl 2021 in Sachsen-Anhalt : Wie der „Wahl-O-Mat“ bei der Entscheidung helfen kann

Bonn Die Bundeszentrale für politische Bildung hat den „Wahl-O-Mat“ für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt veröffentlicht. Wähler können sich mit der Online-Anwendung vor der Stimmenabgabe informieren, welche Parteien am ehesten die eigenen politische Ansichten vertreten.

Am 6. Juni 2021 wählen die Bürgerinnen und Bürger von Sachsen-Anhalt den 8. Landtag. Insgesamt treten 22 Parteien an, da kann der Wähler leicht den Überblick verlieren. Eine Hilfe bietet der „Wahl-O-Mat“ der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb). Die Idee dahinter: Wähler können spielerisch herausfinden, was die Parteien für das Bundesland wollen und bei welchen Themen sie sich voneinander unterscheiden. So sehen Wähler auch, welche Parteien zu den eigenen politischen Ansichten passen.