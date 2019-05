Online-Entscheidungshilfe : Bundeszentrale legt Beschwerde gegen Wahl-O-Mat-Verbot ein

Köln Wie angekündigt hat die Bundeszentrale für politische Bildung ihre Beschwerde gegen das gerichtliche Verbot des Wahl-O-Mats zur Europawahl eingereicht. Am Donnerstag wird mit einer Entscheidung gerechnet.

Die Bundeszentrale für politische Bildung hat wie angekündigt gegen das gerichtliche Verbot des Wahl-O-Mats zur Europawahl in seiner jetzigen Form Beschwerde eingelegt. Die Beschwerde sei beim Oberverwaltungsgericht Münster eingegangen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Mittwochnachmittag. Sie werde jetzt geprüft. Die Entscheidung solle am Donnerstag bekanntgegeben werden.