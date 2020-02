Nach Wahl-Eklat in Thüringen : Ramelow warnt vor Risiken einer sofortigen Neuwahl

Erfurt Emotional sei ihm nach raschen Neuwahlen, sagte Thüringens früherer Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). Doch der 63-Jährige warnt vor den Risiken. Seine Wiederwahl zum Regierungschef knüpft seine Fraktion aber an eine wesentliche Bedingung.

Thüringens früherer Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat vor monatelangem Stillstand im Falle sofort anvisierter Neuwahlen gewarnt. Wer jetzt mit einem geschäftsführenden Ministerpräsidenten eine Landtagswahl vorbereite und damit 70 Tage in Kauf nehme, in denen es keine Landesregierung gebe, handele staatspolitisch verantwortungslos, sagte Ramelow nach einer Sitzung der Thüringer Linke-Fraktion am Montag in Erfurt.