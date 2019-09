Kostenpflichtiger Inhalt: Wahlen in Österreich : Ex-Kanzler Kurz sucht einen neuen Bündnispartner

Foto: AFP/JOE KLAMAR Wählhelfer verteilen Infomaterial in Wien.

Wien Am Sonntag wählt Österreich vorzeitig ein neues Parlament. Sebastian Kurz steht als Sieger so gut wie fest. Doch wer will mit ihm koalieren? Am Ende kommt doch wieder die rechte FPÖ infrage - obwohl sie nicht mehr regierungstauglich ist. Eine Analyse.