Wahl in Hessen 2018: Absturz von SPD und CDU - Grüne gleichauf mit Sozialdemokraten

Hessen-Wahl : Absturz von SPD und CDU – Grüne gleichauf mit Sozialdemokraten

Wiesbaden Die Grünen sind der große Gewinner der Wahl in Hessen, auch FDP und Linke legen zu. Die AfD wird zweistellig und zieht in den 16. und letzten Landtag ein. Volker Bouffier kann wohl Ministerpräsident bleiben.

Der Trend weg von den Volksparteien hält auch nach der Landtagswahl in Hessen an. Sowohl die regierende CDU wie auch die oppositionelle SPD verloren am Wahlsonntag gut elf Prozentpunkte. Die CDU erreichte nach der Hochrechnung von 19.57 Uhr nur noch 27,4 Prozent, die SPD fiel auf unter 20 Prozent. Ein bitteres Ergebnis, wie auch Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel einräumte. Es ist das schlechteste Resultat der SPD in Hessen überhaupt. Das Bundesland galt einst als Hochburg der Sozialdemokraten mit Wahlsiegen von mehr als 50 Prozent.

Die großen Gewinner in Hessen sind die Grünen, die mit 19,5 Prozent ganz nah an die SPD aufschließen und sie als führende linke Kraft im Bundesland ablösen könnten. Mehr als acht Prozentpunkte hat die Ökopartei zulegen können. Die beiden Spitzenkandidaten Tarek Al-Wazir und Priska Hinz zeigten sich hocherfreut über die großen Zugewinne und sahen darin eine Bestätigung ihrer Regierungspolitik in Hessen (die aktuellen Entwicklungen lesen Sie in unseren Liveblog).

FDP-Chef Christian Lindner bezeichnete seine Partei als „kleinen Gewinner der Wahl“. Die Liberalen erkämpften sich knapp drei zusätzliche Prozentpunkte und liegen jetzt bei knapp acht Prozent. Auch die Linke schaffte mit 6,5 Prozent sicher den Einzug in den Landtag. Und die AfD wurde wie in anderen Parlamenten auch mit 13 Prozent zweistellig und schaffte fast neun Prozentpunkte zusätzlich.

Trotz der großen Verluste der CDU dürfte nach dem letzten Stand der Hochrechnungen der Christdemokrat Volker Bouffier weiterhin Ministerpräsident bleiben. Er könnte sowohl mit den Grünen, mit denen er derzeit eine Koalition bildet, als auch mit der SPD regieren. Sollte das endgültige Wahlergebnis, das am Montag vorliegt, eine Mehrheit für Schwarz-Grün ergeben, rechnen fast alle Experten mit einer Fortsetzung der Koalition aus CDU und Grünen. Die hatten die Wahlkämpfer beider Parteien als erfolgreich bezeichnet.

CDU und SPD führten ihre herbe Niederlage auf die derzeit unpopuläre große Koalition in Bund zurück. „Wir haben eine Situation, wie wir sie noch nie erlebt haben, die bundespolitische Kulisse hat durchgeschlagen“, sagte Bouffier der ARD. Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles gab zu, dass vor allem das fatale Bild der Bundespartei für das Debakel der hessischen Sozialdemokraten verantwortlich ist. Auch der SPD-Fraktionschef im NRW-Landtag, Thomas Kutschaty, sagte unserer Redaktion: „Die bundespolitischen Bedingungen werden zu einer immer schwereren Last auf unseren Schultern. Ohne sichtbare Erfolge und klare Perspektiven wird die Basis für eine Weiterführung der Groko kaum zu gewinnen sein.“

Die herbe Niederlage der SPD dürfte zu einer Neuauflage der Debatte führen, ob die Sozialdemokraten weiter in der Bundesregierung bleiben sollten. Parteichefin Nahles will am Montag ein Papier vorlegen, in dem sie dem Koalitionspartner Union Fristen für die Umsetzung gemeinsamer Vorhaben wie dem neuen Kita-Gesetz oder der Förderung des sozialen Wohnungsbaus setzt.

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer verwies angesichts des schwachen Wahlergebnisses auf die Gremiensitzung ihrer Partei am Montag und auf die Vorstandsklausur am kommenden Sonntag und Montag. Dort sollen die Weichen für die weitere Entwicklung gestellt werden. Derzeit will Kanzlerin Angela Merkel eine Führungsdiskussion in ihrer Partei unterbinden. Dazu sagte ihre Generalsekretärin am Sonntag: „Die Bundesvorsitzende hat ganz klar erklärt, dass sie auf dem Parteitag noch mal antreten wird. Und ich habe bis zur Stunde keine anderen Signale.“

Ein offener Aufstand der CDU-Rebellen gegen die Parteichefin dürfte erst einmal ausbleiben, wenn Bouffier seine Koalition weiterführen kann. Merkel gewinnt damit Zeit, die führenden Frauen und Männer in der Partei für ein neues Mandat mit ihr als Bundesvorsitzende zu gewinnen.