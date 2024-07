Nach Neuwahlen in Frankreich Was Weidel von Le Pen lernen will

Den Mitgliedern und natürlich auch der Spitze der Partei reichen gute zweistellige Bestwerte, die bei den Ostwahlen durchaus zu erwarten sind, nicht mehr aus. Sie wollen über kurz oder lang mitregieren. Dafür sind offene Debatten über Kanzlerkandidaturen und mögliche Ministerpräsidentenämter zu wenig – es braucht strategische Konzepte, die Brandmauern zu durchbrechen, solange keine absoluten Mehrheiten in Sicht sind. Kein Wunder, dass Weidel, und nicht nur sie, sich an ihren erfolgreichen Pendants in den Nachbarländern orientieren, von den Besten lernen will. Das tat die AfD schon unter der damaligen Parteichefin Frauke Petry, die regen Austausch mit den europäischen Radikalen pflegte. Geert Wilders (jüngst Wahlsieger in den Niederlanden), Matteo Salvini (damals Vorsitzender der italienischen Lega Nord) und Marine Le Pen (damals noch Chefin der der Partei unter ihrem alten Namen „Front National“) folgten Petrys Einladung im Januar 2017 zu einem Kongress der europäischen Rechtspopulisten in Koblenz. Kurz nach dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise stimmte man sich dort darauf ein, gemeinsam Strategien gegen eine „Massenimmigration“ nach Europa zu entwickeln.