Wahl am 14. Mai Welche Partei in Bremen laut Umfrage im Moment vorne liegt

Zehn Tage vor der Bürgerschaftswahl in Bremen liegt die SPD in einer Umfrage weiterhin vor der CDU. Laut einer am Donnerstag veröffentlichten repräsentativen Erhebung von infratest dimap im Auftrag der ARD käme die SPD auf 30 Prozent und die CDU auf 27 Prozent, wenn bereits an diesem Sonntag gewählt würde. Beide Parteien verloren jeweils einen Prozentpunkt im Vergleich zu einer Umfrage Mitte April. Die Grünen sackten um 4 Prozentpunkte auf 13 Prozent ab. Die Linke liegt bei 10 Prozent, die FDP bei 6 Prozent.