Bremen und der Bund Lichtblicke, Quittungen und neue Konkurrenz

CDU. „Das kleine Bremen halt.“ 463.000 Wahlberechtigte. In der Union wird das gesagt, was auch in anderen Parteien gedacht wird – und manch einer schaut am Wahlsonntag lieber in die Türkei, wo die Präsidentschaftswahl stattfindet. In Bremen rechnet die Bundes-CDU nicht mit einer Überraschung ähnlich wie in Berlin, als Kai Wegner plötzlich das Rote Rathaus eroberte. Parteichef Friedrich Merz bleibt gelassen. Vielleicht gibt es ja ein GroKo. Einige wichtige Wahlen vor Bremen hat die Union gewonnen, für die Wahlen danach, Hessen und Bayern im Oktober, sieht es laut Umfragen momentan ganz gut aus. Erst dann muss sich der Vorsitzende wohl wieder mit einem ungeliebten Thema beschäftigen - der K-Frage.