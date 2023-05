SPD gewinnt Bürgerschaftswahl „Bovi“ zieht in Bremen - Robert nicht mehr so

So sah es am Sonntagabend kurz nach 18 Uhr auch SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. „Das ist ein schöner Abend für uns heute. Wir sind saustolz auf die SPD in Bremen und in Bremerhaven“, sagte Kühnert. Man werde nach der Wahl einen genauen Blick darauf werfen, wie das gelungen sei. Von Bremen lernen, das will jetzt wohl auch die Bundes-SPD. Ob die Ampel freilich in ruhigeres Fahrwasser kommt, sei dahingestellt. Vor allem die SPD agiert in der Koalition derzeit nach dem Motto, wenn Zwei sich streiten (Grüne und FDP), freut sich der Dritte.