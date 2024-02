Wahl in Berlin Kein Grund zum Aufatmen

Die Kanzlerpartei SPD darf sich weiterhin im nun etwas veränderten Berliner Gesamtergebnis stärkste Kraft nennen, wenn auch nur knapp. Grund zum Aufatmen haben die Genossen dennoch nicht. Denn die Partei von Regierungschef Olaf Scholz sackte in den Bezirken, in denen gewählt wurde, um knapp acht Prozentpunkte ab. Auch die FDP musste in den Wiederholungsbezirken Federn lassen, gab um 5,7 Punkte nach. Die Grünen blieben stabil, legten um 0,5 Punkte zu. Zugleich blieb die Wahlbeteiligung bei der Wiederholungswahl sehr gering. Möglicherweise ist die geringe Wahlbeteiligung Ausdruck des Frusts, dass es beim letzten Mal – am regulären Wahltag – so peinlich chaotisch zugegangen war in den Wahllokalen der betroffenen Bezirke.