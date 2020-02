Zwei Wochen nach Ministerpräsidentenwahl : Parteien verständigen sich auf „Stabilitätspakt“ für Thüringen

Vertreter der Linken, Grünen, SPD und CDU sitzen vor einer erneuten Gesprächsrunde im Thüringer Landtag. Sie wollen in dem Gespräch einen Ausweg aus der Regierungskrise finden. Foto: dpa/Bodo Schackow

Erfurt Nach der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen diskutieren vier Parteien weiter über die Zukunft des Thüringer Landtags. Nun scheinen sie sich auf einen „Stabilitätspakt“ geeinigt zu haben.

Linke, SPD und Grüne haben sich mit der CDU auf einen „Stabilitätspakt“ für Thüringen verständigt. Damit soll unter anderem gesichert werden, dass die AfD bei politischen Entscheidungen im Landtag nicht das Zünglein an der Waage ist, hieß es am Freitag in Erfurt aus Verhandlungskreisen im Landtag. Details zur Ausgestaltung des Paktes wurden zunächst nicht bekannt.