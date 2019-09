Landtagswahlen in Brandenburg : Das ist die Grünen-Politikerin, die Klara Geywitz das Direktmandat nahm

Potsdam Die 28-jährige Marie Schäffer holt das erste Direktmandat für die Grünen in Brandenburg überhaupt. Und dann gleich ein Besonderes: Sie setzte sich gegen Klara Geywitz durch, die gemeinsam mit Olaf Scholz für den SPD-Vorsitz kandidiert.

Jung, weiblich, digital: Marie Schäffer hat das erste Direktmandat für die Grünen überhaupt in Brandenburg geholt. Mit 144 Stimmen lag die 28-Jährige bei der Wahl am Sonntag vor der SPD-Konkurrentin Klara Geywitz (43). Diese hatte das Direktmandat bei den vergangenen drei Wahlen gewonnen. 27 Prozent der Wähler stimmten nun für Schäffer. Geywitz, die sich auch um den SPD-Bundesvorsitz bewirbt, nun aber aus dem Landtag flog, gratulierte noch am Wahlabend per Twitter.