Wahl 2018 in Hessen - Thomas Kutschaty: „Ende der Kanzlerschaft von Merkel eingeläutet“

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sieht eine "gute Grundlage", um die Arbeit mit der SPD in der großen Koalition zu verbessern. Es sei gemeinsames Anliegen, drei, vier große Projekte zu definieren und dann "eine klare Vereinbarung zu treffen, in welchen Schritt wir was umsetzen", sagt die CDU-Politikerin bei RTL. Eine Personaldebatte in der CDU bezeichnet Kramp-Karrenbauer als "verkürzt" und verweist darauf, dass auch Gesundheitsminister Jens Spahn dies so sehe. (Reuters)