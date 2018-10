Wahl 2018 in Hessen aktuell: Schwarz-Grün muss um Mehrheit bangen

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sieht die Verantwortung für die Verluste seiner Partei in Hessen vor allem in der Bundespolitik. Die hessische SPD und ihr Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel hätten gute Arbeit geleistet, sagte er im ZDF. "Aber es ist alles überlagert worden von einem sehr kritischen Votum, das die die Wählerinnen und Wähler über die Bundesregierung, die große Koalition haben." Das betreffe die Inhalte, aber auch den Stil. Unter anderem am AfD-Ergebnis in Hessen könne man sehen, was passiere, wenn die Parteien in Berlin sich durch Streit hervortun. "Dass die Bundesregierung einen Neustart schafft, das ist meines Erachtens eine notwendige, aber noch keine hinreichende Bedingung dafür, dass die SPD in Zukunft wieder Erfolg haben kann." Was die Koalition in Berlin an guter Politik geleistet habe, sei überlagert worden durch teilweise absurde Diskussionen, sagte Weil. Die normale Politik sei dann nicht mehr durchgedrungen.