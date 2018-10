Wahl 2018 in Hessen aktuell: JU-Kreisverband fordert Rücktritt von Angela Merkel

Nach dem erneuten Einbruch bei einer Landtagswahl will die SPD der Union Fristen zur Umsetzung wichtiger Vorhaben in der Bundesregierung setzen. So müsse das sogenannte Gute-Kita-Gesetz für eine bessere Ausstattung von Kindertagesstätten noch in diesem Jahr vom Bundestag beschlossen werden, sagte ein SPD-Vertreter am Sonntagabend der Nachrichtenagentur Reuters. Auch die Grundgesetzänderung zur finanziellen Förderung des sozialen Wohnungsbaus durch den Bund solle Bundestag und Bundesrat noch in diesem Jahr passieren. Dies sehe der Fahrplan vor, den SPD-Chefin Andrea Nahles am Montag dem Parteivorstand machen werde. Gleichzeitig wolle Nahles den inhaltlichen Klärungsprozess bei Streitthemen in der Partei beschleunigen, hieß es aus der SPD weiter. Ihr Fahrplan werde vier Punkte vorsehen, bei denen die SPD ihre inhaltliche Position klären müsse. Dazu werde unter anderem die Sozialstaatsfrage mit der Hartz-IV-Debatte gehören. Diese inhaltlichen Fragen sollten auf einer Klausurtagung des Parteivorstandes Anfang nächsten Jahres entschieden werden.