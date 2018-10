Wahl 2018 in Bayern - live: Wolfgang Schäuble erwartet "Erschütterungen"

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble erwartet bei der Bayern-Wahl heute ein Ergebnis, das "in den Parteien entsprechende Diskussionen und Erschütterungen mit sich bringen" werde. Konsequenzen für den Bund erwartet Schäuble erst nach der Landtagswahl in Hessen in zwei Wochen. "Danach wird's dann vermutlich auch Diskussionen geben." Auch eine neuerliche Debatte um Bundeskanzlerin Angela Merkel schloss er nicht aus. Merkel sei nicht mehr so unbestritten, wie sie es über viele Jahre hinweg gewesen sei, sagte der CDU-Politiker im SWR.



Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier gab der CSU die Schuld für das negative Erscheinungsbild der CDU zwei Wochen vor der Landtagswahl in seinem Bundesland. Bouffier, der gleichzeitig CDU-Vize ist, sagte, die CSU habe die Union insgesamt in den vergangenen Monaten viel Vertrauen gekostet. "Man kann nicht über Monate den Eindruck erwecken, dass vieles durcheinander geht und die Regierung nicht handlungsfähig ist, und dann erwarten, dass die Leute der Union vertrauen", sagte er der "Welt am Sonntag". Bouffier kritisierte besonders den Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer. (Reuters)