Wahl 2018 in Bayern live - Hochrechnung: Debakel für die SPD

Der Zentralrat der Juden in Deutschland fordert alle Demokraten auf, der AfD entschieden entgegenzutreten. "Denn eine Partei, die gegen Minderheiten hetzt, die die Religionsfreiheit einschränken will und Antisemiten in ihren Reihen duldet, ist von nun an auch im bayerischen Landtag vertreten", sagte Präsident Josef Schuster laut Nachrichtenagentur Reuters. "Unser gemeinsames Ziel muss es sein, die AfD in die Bedeutungslosigkeit zu versenken."