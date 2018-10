SPD-Chefin Andrea Nahles ist in Berlin vor die Presse getreten. Sie gratuliert den Grünen zu ihrem Wahlergebnis. Einer der Gründe für das schlechte Abschneiden der SPD in Bayern sei sicherlich die "schlechte Performence der großen Koalition in Berlin". Die Bayern-SPD habe keinen Rückenwind gehabt.