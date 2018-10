Wahl 2018 in Bayern - Kommentar: Die Entscheidung ist in Berlin gefallen

Berlin Die CSU erleidet bei der Landtagswahl in Bayern eine schwere Schlappe. Die Partei muss Konsequenzen aus dem Ergebnis ziehen und ihren Parteichef auswechseln. Aber auch die CDU muss reagieren. Ein Kommentar.

Das Erdbeben war den traditionellen Volksparteien vorhergesagt. Dennoch ist der Anblick von Union und SPD nach der Bayern-Wahl furchtbar. Die CSU hat noch nicht einmal mehr die Kraft, die Worte „absolute Mehrheit“ zu buchstabieren. Die Sozialdemokraten sind pulverisiert. Sie sind mit dem Ergebnis in Bayern in eine neue Dimension der Bedeutungslosigkeit vorgedrungen ( die aktuellen Entwicklungen im Liveblog ).

Dieses historische bayerische Ergebnis verbietet ein „Weiter so“ in Berlin. Eine Kabinettsumbildung, an deren Ende der bisherige CSU-Chef Horst Seehofer der Regierung nicht mehr angehört, wäre ein Anfang. Notwendig ist auch ein „Wir haben verstanden“-Signal der CDU, die zumindest mal einen Plan vorlegen muss, wie eine Nachfolge von Parteichefin Merkel organisiert werden soll. Der Parteitag im Dezember wäre dafür das richtige Forum. Und für die Sozialdemokraten reicht es eben nicht, sich nur in der Renten- und Wohnungspolitik zu Anwälten der kleinen Leute aufzuschwingen. Sie müssen es auch in der Integrations- und Sicherheitspolitik tun.