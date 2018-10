Wahl 2018 in Bayern: CSU will mit Freien Wählern über Koalition verhandeln

CSU will mit Freien Wählern über Koalition verhandeln

München Die politische Farbenlehre könnte schon bald um eine schwarz-orangefarbene Variante reicher sein: In Bayern will die CSU mit den Freien Wählern offiziell über ein neues Bündnis verhandeln.

Nach dem Verlust ihrer absoluten Mehrheit im bayerischen Landtag will die CSU laut Medienberichten Koalitionsverhandlungen mit den Freien Wählern aufnehmen. Das habe das CSU-Präsidium einstimmig am Donnerstag in einer Telefonschalte beschlossen, berichten die Deutsche Presse-Agentur und das ZDF. Sie berufen sich auf Teilnehmerkreise.