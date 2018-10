Die Linken sehen nach der Wahl in Bayern keinen Grund zur Verbitterung, obwohl sie erneut den Einzug in den Landtag verpasst haben. „Wir gehören zu den Parteien, die zugelegt haben“, sagte Parteichef Bernd Riexinger am Montag in Berlin. „Wenn wir reingekommen wären, wäre es wirklich ein kleines Wunder gewesen.“ Die Linke habe Schwächen auf dem Land, in vielen Städten dagegen sei sie über fünf Prozent gekommen. „Das ermutigt uns für die Zukunft“, sagte Riexinger. „Jetzt müssen wir halt noch fünf Jahre warten.“

Die Co-Vorsitzende Katja Kipping betonte, viele Wähler seien aus taktischen Gründen von der Linken zu den Grünen umgeschwenkt, weil sie hier nach den Umfragen bessere Chancen für einen Politikwechsel sahen. Jetzt wolle die Linke „volle Kraft voraus“ für die Wahl in zwei Wochen in Hessen geben. (dpa)