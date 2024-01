Landtagswahlen Wagenknecht will im Osten mitregieren

Die 54-Jährige hatte die Linkspartei verlassen und Anfang Januar mit Mitstreitern das „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW) als Partei offiziell gegründet. Am kommenden Samstag findet nun in Berlin der Gründungsparteitag statt, kandidieren will die Partei bereits bei der Europawahl im Juni sowie den Landtagswahlen im September. Neue Landtage werden in Thüringen, Brandenburg und Sachsen gewählt.