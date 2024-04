„Schwerer wirtschaftspolitischer Fehler“ Wagenknecht will geplantes Verbrenner-Aus rückgängig machen

Das Bündnis Sahra Wagenknecht will die beschlossene Abkehr von Neuwagen mit Benzin- und Dieselmotoren in der Europäischen Union rückgängig machen. Das für 2035 geplante Verbrenner-Aus sei „ein schwerer wirtschaftspolitischer Fehler, der eine Schlüsselindustrie und viel Wohlstand in Deutschland vernichten wird“, sagte Parteigründerin Sahra Wagenknecht der Deutschen Presse-Agentur.