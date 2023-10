Wissler kritisiert Wagenknecht erneut Linke-Chefin Wissler hält Wagenknechts Parteigründung für „Schnapsidee“

Die Chefin der Linkspartei, Janine Wissler, hat die Pläne ihrer langjährigen Parteikollegin Sahra Wagenknecht zur Gründung einer eigenen Partei erneut kritisiert. „Das ist ein freies Land. Jeder kann eine neue Partei gründen. Ich halte es für eine Schnapsidee“, sagte sie am Freitag im Sender „Welt“. Wissler wiederholte ihren Appell an Wagenknecht und mögliche Mitstreiter, in dem Zusammenhang ihre Bundestagsmandate abzugeben. „Die Menschen haben die Linke gewählt und unser Wahlprogramm und da kann man nicht einfach sagen, ich wechsele die Partei und vertrete jetzt etwas ganz anderes, aber ich nehme die Mandate mit. Das halten wir für unverantwortlich.“