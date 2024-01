Partei „Bündnis Sahra Wagenknecht“ gegründet Erster Urnengang für Wagenknecht-Partei wird Europawahl 2024

Offiziell vorgestellt wurden Programm und Führung der Partei bei einer Pressekonferenz am Mittag. Wagenknecht will mit ihrer neu gegründeten Partei erstmals bei der Europawahl im Juni antreten. Darauf sei die Teilnahme an den drei Landtagswahlen im September in Ostdeutschland geplant, so Wagenknecht. Die Partei soll dabei unter dem Namen „Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) - für Vernunft und Gerechtigkeit“ antreten.