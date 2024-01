Rechtes Treffen in Potsdam Wagenknecht hatte Kontakt zu Rechtsextremist Mörig

Mörig bewegt sich laut der Correctiv-Recherche fast sein ganzes Leben schon in der rechtsextremen Szene. So führte er beispielsweise in den 70er Jahren den rechtsextremen „Bund Heimattreue Jugend.“ Auch Anfang der 80er-Jahre publiziert Mörig Literatur im rechtsextremen Intellektuellen-Milieu.