„Echte Sauerei“ Linken-Chef droht Wagenknecht-Gruppe mit juristischen Schritten

Die Linken-Parteispitze hat die Gruppe um Sahra Wagenknecht zur Rückgabe ihrer Bundestagsmandate aufgefordert und mit juristischen Schritten gedroht. Parteichef Martin Schirdewan forderte die zehn aus der Partei ausgetretenen Bundestagsabgeordneten am Montag in Berlin auf, „ihre durch die Linke errungenen Mandate niederzulegen“. Die Partei werde es „notfalls einklagen“, dass die ausgetretenen Abgeordneten weiter ihre Mandatsträgerabgabe an die Partei entrichteten.