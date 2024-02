Feuerpause in Gaza Wo bleibt der humanitäre Aufruf an die Hamas?

Aber richtig ist auch, dass die Terrororganisation Hamas die Menschen in Gaza als lebende Schutzschilde benutzt, dass sich weitverzweigte Tunnelsysteme unter Krankenhäusern und Schulen befinden. Dass die Flüchtlingsorganisation UNRWA zu Teilen am Massaker an israelischen Zivilisten am 7. Oktober beteiligt war. Wenn der jüdische Staat die Hamas als Bedrohungsfaktor in Gaza ausschalten will, führt wohl kein Weg an der Invasion seiner Armee vorbei. Das gehört leider auch zur bitteren Wahrheit dieses Krieges.