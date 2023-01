Kritik an Justizminister Buschmann Neuer SPD-Plan zur Verschärfung des Waffenrechts

Nach der Razzia bei Reichsbürgern im Dezember sind Verschärfungen des Waffenrechts wieder in den Fokus gerückt. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte sie angekündigt, darunter, dass halbautomatische Waffen künftig nicht mehr im Privatbesitz sein dürfen. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) betonte hingegen, das existierende Waffenrecht reiche aus. Noch gibt es in der Koalition keine einheitliche Linie in dieser Frage. Die SPD geht nun aber mit einem neuen Vorschlag auf Buschmann zu, spart zugleich nicht mit Kritik am Liberalen.