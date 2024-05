Weg zum klimafreundlichen Heizen Der ehrgeizige Wärmepumpen-Plan hat Widersprüche

Habeck sieht darin ein erfolgversprechendes Konzept. „Die Antragszahlen sind im April noch einmal klar gestiegen. Alle Anträge bisher konnten sofort beschieden werden und die Antragstellerinnen und Antragsteller hatten innerhalb von Minuten die Gewissheit, dass ihre neue Heizung gefördert werden kann“, sagte der Grünen-Politiker. Die Förderung sei so umfangreich und für alle Einkommensschichten wie nicht zuvor in dieser Form. Wer eine klimafreundliche Heizung einbaue, könne dafür eine „umfassende und verbesserte Förderung“ erhalten, so Habeck.