Wirtschaftsförderung an Agrardiesel gekoppelt Lindner wirft Union Verweigerungshaltung beim Wachstumspaket vor

Die Ampel setzt darauf, dass Zugeständnisse an die Bauern - womöglich an anderer Stelle - der Union eine Zustimmung zum Wachstumschancengesetz erleichtern würde. Als eine Möglichkeit für ein Entgegenkommen an die Bauern wird in der Bundesregierung die Brachflächenregelung diskutiert. Die EU-Kommission will ohnehin die Vorgaben lockern, wonach Bauern ab diesem Jahr vier Prozent ihrer Ackerfläche zum Schutz der Artenvielfalt brachliegen lassen müssten. Stattdessen sollen sie diese Flächen auch mit stickstoffbindenden Pflanzen wie Linsen, Erbsen oder Zwischenfrüchten bepflanzen dürfen. Die Umsetzung dieser Lockerung wird im Landwirtschaftsministerium derzeit vorbereitet. Entschieden ist dies aber noch nicht.