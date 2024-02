Wachstumschancengesetz gescheitert Ein perfides Spiel der Union

Die Union spielt ein gefährliches taktisches Spiel: Im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat blockierte sie am Mittwochabend das Wachstumschancengesetz, mit dem die Ampel die Wirtschaft um einige Milliarden steuerlich entlasten will. Ausgerechnet die CDU, die sich gern als Wirtschaftspartei inszeniert, sorgte dafür, dass die Unternehmen weiter auf ein positives Signal aus der Politik warten müssen. Die Reaktion der Wirtschaftsverbände war einhellig: BDI-Präsident Siegfried Rußwurm nannte das Verhalten der Merz-Union „katastrophal“. Erst am Morgen desselben Tages hatte der Wirtschaftsminister eine neue, miserable Regierungsprognose vorgestellt: Die Wirtschaft soll im laufenden Jahr nur um 0,2 Prozent wachsen, Deutschland wahrscheinlich nach 2023 ein weiteres Rezessionsjahr erleben.