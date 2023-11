Verbale Angriffe und körperliche Bedrohungen Jüdische Studierende warnen vor wachsendem Antisemitismus an Unis

Die Jüdische Studierendenunion hat Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) aufgefordert, einem zunehmenden Antisemitismus an deutschen Universitäten entgegenzutreten. „In den vergangenen Wochen erreichten uns jeden Tag neue Berichte von jüdischen Studierenden, die sich an deutschen Universitäten nicht mehr angstfrei bewegen können“, heißt es in einem Brief der Vereinigung an die Ministerin, der dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (Freitag) vorliegt.