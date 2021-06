Wirbel um Divi-Register : Intensivmediziner verteidigen ihre Melderegister

Düsseldorf Den Vorwurf, in der Pandemie bewusst weniger freie Intensivbetten gemeldet zu haben als tatsächlich vorhanden, weisen Mediziner und Kliniken ausdrücklich zurück. Und erklären, welche Rolle der Bundesrechnungshof und seine vermeintlichen Enthüllungen spielen.

Das Abflachen der Corona-Kurve und die langsame Entlastung der Kliniken haben bei einigen im Nachhinein Zweifel aufkommen lassen: Wie schlimm war die Lage zu Höchstzeiten auf den Intensivstationen wirklich, wie sieht es aktuell aus? Manch ein Mediziner ließ durchblicken, zentrale Statistiken zur Auslastung von Intensivstationen seien gezielt übertrieben worden. Die „Bild“-Zeitung spricht von „einem der größten Skandale der Pandemie“ und von Manipulation, um Freihaltepauschalen zu kassieren – und bezieht sich auf einen noch unveröffentlichten Bericht des Bundesrechnungshofes. Demnach soll das RKI dem Gesundheitsministerium laut Rechnungshof bereits Anfang 2021 empfohlen haben, die Ausgleichszahlungen an Krankenhäuser nicht mehr von den im DIVI‐Intensivregister gemeldeten Daten abhängig zu machen.

Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) sieht offenbar Klärungsbedarf und verschickte am Freitagnachmittag eine Stellungnahme: „Das Divi-Intensivregister und die hierin abgefragten Daten aller Intensivstationen mit Akutversorgung in Deutschland, rund 1330 an der Zahl, sind und waren zu jeder Zeit belastbar – zur Bewertung der Pandemie und der Lage auf den Intensivstationen“, heißt es darin. Die Divi habe keinen Hinweis darauf, dass eine bewusste Falschmeldung der Krankenhäuser erfolgt ist. „Wir weisen den Verdacht entschieden zurück, Kliniken würden sich im großen Stil durch bewusste Falschmeldungen bereichern.“