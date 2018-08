Vorwürfe gegen Hans-Georg Maaßen: Bundesinnenministerium stellt sich hinter Verfassungsschutz-Chef

Innenministerium will Vorwürfe gegen Verfassungsschutz-Chef nicht weiter untersuchen

Berlin Eine AfD-Aussteigerin greift erneut an und wirft Verfassungsschutzchef Maaßen Sympathien für die AfD vor. Der soll nach ihrer Sicht Frauke Petry Tipps gegeben haben, wie die AfD eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz verhindert.

Henning Rasche (her) ist Politikredakteur der Rheinischen Post.

Zwei Blätter Papier hat Franziska Schreiber dabei. Eine eidesstaatliche Versicherung, abgegeben am 7. August in Hannover. Darin legt die AfD-Aussteigerin nahe, dass der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, ein AfD-Sympathisant sein könnte. Wörtlich heißt es in Schreibers Versicherung: „Außerdem versichere ich, dass Frauke Petry mir gegenüber mehrfach erwähnte, dass die AfD Glück habe, mit Hans-Georg Maaßen jemanden als Chef des Verfassungsschutzes zu haben, der der Partei wohlgesonnen sei und daher eine Beobachtung vermeiden wolle, und dass man diesen Vorteil nicht verspielen dürfe.“