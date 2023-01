Vorwürfe gegen die Hauptstadt Wie groß ist das Chaos in Berlin wirklich?

In der Hauptstadt halten einige jetzt dagegen. Bürgermeisterin Giffey erklärte, man habe in der Silvesternacht die volle Mannstärke auf der Straße gehabt. Klar sei zudem, dass man in einer Großstadt wie Berlin „eine massive Anhäufung auch von Problemlagen“ habe, sich die Gewalt „hier besonders entladen hat“. Berlin hat rund 3,7 Millionen Einwohner, jeder der zwölf Bezirke entspricht einer kleinen Großstadt.