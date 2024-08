Vorwürfe gegen Landtagsabgeordneten „Der Fall zeigt, welche Leute in der AfD sind“

Als Jurist ausgegeben und Hochschulabschlüsse gefälscht: Auf die neuen Betrugsvorwürfe, die sich gegen den stellvertretenden AfD-Landes- und Fraktionssprecher, Klaus Esser, richten, reagieren die Fraktionen von CDU und Grünen mit wenig Verwunderung. „Dieser Fall zeigt wieder einmal, was für Leute bei der AfD zu finden sind“, kommentiert Matthias Kerkhoff, Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion. Er fühle sich an die Aussagen eines Ex-AfDlers erinnert. Der damalige Fraktionsvorsitzende Michael Schwarzer, der lange Sprecher der AfD-Landtagsfraktion in NRW war, habe im Anschluss ordentlich gegen seine ehemalige Partei und ihr Personal ausgeteilt: Es würden Personen geduldet, die der Reichsbürger-Szene zugeordnet werden müssten, sagte er damals, und weiter: Die AfD werde heute „maßgeblich geprägt von inkompetenten, charakterlich zweifelhaften, sozial abgehängten und oft randständigen Radikalen, die wenig mehr haben als ihre Wut und ihr oftmals rückwärts gerichtetes Weltbild“. Dieser zutreffenden Beschreibung könne man mit Blick auf den aktuellen Fall eine weitere Facette hinzufügen, so CDU-Politiker und Fraktionschef Kerkhoff.