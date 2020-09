Vorstoß von Jens Spahn : Fieberambulanzen: Ärzte skeptisch

Berlin Gesundheitsminister Jens Spahn will mit eigenen Fieberambulanzen für Patienten mit Atemwegserkrankungen Corona-Ansteckungen in Wartezimmern verhindern. Die Ärzte sind von der Idee nicht begeistert.

Hausärztechef Weigeldt betonte, sollten regional vermehrt Covid-19-Fälle auftreten, seien Fieberambulanzen natürlich eine wichtige Möglichkeit. Dabei sei aber der enge Austausch mit den Praxen vor Ort unerlässlich, da diese am besten wüssten, wie die Versorgungssituation gerade aussehe. Aus seiner Sicht sollte aber in Regionen mit geringem Infektionsgeschehen die Versorgung „nicht unnötig“ aus den Praxen ausgelagert werden. Vielmehr forderte Weigeldt, zum Schutz der Risikopatienten die telefonische Feststellung einer Krankschreibung wieder zu ermöglichen, wie es sie zu Beginn der Pandemie gab. „So könnten sich Infektpatienten, die keiner Behandlung in der Praxis bedürfen, etwa, weil sie einen leichten grippalen Infekt haben, zu Hause auskurieren und die Hausärztinnen und Hausärzte müssten sich nicht wegen des möglichen Ansteckungsrisikos für ihre anderen Patienten sorgen.“

Mitte Oktober will Gesundheitsminister Spahn zudem die Teststrategie umstellen. So soll besonders häufig bei den Risikogruppen zum Beispiel in Pflegeheimen getestet werden. Künftig sollen zudem Antigen-Schnelltests in Einsatz kommen, die schneller und preiswerter sind als die bisherigen Tests - allerdings auch häufiger Faslchmeldungen produzieren.