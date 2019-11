Parteivorsitz : Vorstand der NRW-SPD ringt um Empfehlung für Stichwahl

Berlin/Düsseldorf Kurz vor Beginn der Stichwahl um den SPD-Bundesvorsitz ist der mächtige Landesverband unsicher, ob er eine Wahlempfehlung abgeben soll.

Wenige Tage vor dem Start der Stichwahl für den SPD-Bundesvorsitz ist noch umstritten, ob der Vorstand des mächtigen NRW-Landesverbandes eine Wahlempfehlung für das Team des Kölner Kandidaten Norbert Walter-Borjans und seiner Mitbewerberin Saskia Esken aus Baden-Württemberg aussprechen soll. Das Stimmungsbild dazu ist unter den mehr als 30 Mitgliedern dem Vernehmen nach nicht einheitlich, wenn sie am Freitagabend in Bonn zusammenkommen, um darüber zu entscheiden – und an die Verabschiedung des Godesberger Grundsatzprogramms vor 60 Jahren zu erinnern.