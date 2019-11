Grundlegende Änderungen am politischen System : FDP und Grüne kritisieren Altmaiers Reform-Vorstoß

Grundlegende Änderungen am politischen System

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sitzt in einer Pressekonferenz. Foto: dpa/Frank Molter

Berlin Der Vorschlag von Peter Altmaier, das politische System grundlegend zu verändern, stößt auf Kritik. FDP und Grüne werfen seiner Partei vor, Reformen seit Jahren zu blockieren. Lob kommt unterdessen von einer anderen Oppositionspartei.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) stößt mit seinen Forderungen für eine grundlegende Reform des politischen Systems in Deutschland auf scharfe Kritik. „Die Forderungen sind im Kern ein Misstrauensvotum gegenüber der großen Koalition. Sie ist dafür verantwortlich, dass in Deutschland nichts vorangeht“, sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann. So sei etwa bei der Reform des Wahlrechts die Union der Blockierer.