Vorschlag im Bundesrat Mehr Geld für Reisende bei Zug-Verspätungen

Derzeit bekommen Kunden bei einer Verspätung von 60 Minuten am Zielbahnhof 25 Prozent des gezahlten Fahrpreises erstattet – eine Erhöhung auf 35 Prozent ist in dem Papier vorgesehen. Ab 120 Minuten Verspätung sind es im Moment 50 Prozent Erstattung für die einfache Fahrt. Hier will man eine Anhebung auf 60 Prozent. Dafür müsse die „Eisenbahn-Verkehrsverordnung“, deren Novelle wegen der Einführung des 49-Euro-Tickets gerade im Bundesrat liegt, um einen entsprechenden Paragrafen ergänzt werden, so der unter anderem zuständige Umweltausschuss der Länderkammer.