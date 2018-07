Vorreiter Berlin: Alle Kitas sind ab August kostenlos

Berlin Seit 2007 hat Berlin die Kita-Gebühren stufenweise abgeschafft. Jetzt fallen die Beiträge für die letzten 15.800 Kinder.

Vom 1. August an müssen Eltern in Berlin keine Kita-Gebühren mehr zahlen. Das Land schafft auch die Beiträge für jüngere Kinder ab. Damit ist Berlin das erste Bundesland, das die Kita-Gebühren komplett abgeschafft hat. Jugendsenatorin Sandra Scheeres (SPD) erklärte: „Für viele Berliner Familien macht es einen großen Unterschied, ob sie Kita-Beiträge bezahlen müssen oder nicht.“ Zugleich fördere das Land damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Seit 2007 hat Berlin die Kita-Gebühren stufenweise abgeschafft. Zunächst war das letzte Kita-Jahr vor der Einschulung beitragsfrei. 2010 und in den Folgejahren fielen dann die Gebühren für weitere Kita-Jahre weg. Im nun zu Ende gegangenen Kita-Jahr fielen nur noch für Kinder, die jünger als ein Jahr waren, einkommensabhängige Kita-Beiträge an. Dies betraf laut Senatsverwaltung rund 15.800 Kinder. Die Elternbeiträge summierten sich demnach im Kita-Jahr 2017/18 auf insgesamt rund sieben Millionen Euro.

In NRW hängt die Höhe der Kita-Beiträge vom Wohnort ab. Im Durchschnitt wenden Eltern in NRW einer Bertelsmann-Studie zufolge 6,5 Prozent ihres Nettoeinkommens für die Gebühren auf, bundesweit sind es nur 5,5 Prozent. Am teuersten sind Kitas in Bottrop, wo ein Haushalt mit einem Netto-Einkommen von 60.000 Euro für die Betreuung eines über Dreijährigen bei 45 Wochenstunden 293 Euro im Monat zahlen muss. In Düsseldorf hingegen müssen Eltern nur für unter Dreijährige zahlen.