Vorgänge um Parteichef Chrupalla Die Geister, die die AfD rief

Aber: Gewissheit hat man halt noch nicht, denn die offiziellen Ermittlungen dauern an. Schon gar nicht, ob ein Nervengift zum Einsatz kam, wie Chrupalla andeutete. Dass man vorsichtig sein muss, liegt auch daran, dass die AfD den Vorfall gleich politisch instrumentalisiert hat in der Hoffnung, bei den Wahlen in Hessen und Bayern stärker punkten zu können. Es gab Vorwürfe, unterschiedlichste Berichte über das Geschehene, schnelle Urteile. Der AfD fehlt es zudem grundsätzlich an Glaubwürdigkeit, weil gerade ihre Protagonisten vor allem in den sozialen Netzwerken Fakten verdrehen und Fakes verbreiten.