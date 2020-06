Vor Sondersitzung des Bundeskabinetts : Kipping nennt Konjunkturpaket „verpasste Chance“

Linken-Parteichefin Katja Kipping kritisiert das Konjunkturpaket der Bundesregierung (Archivbild). Foto: dpa/Jörg Carstensen

Berlin Das Bundeskabinett kommt am Freitagmorgen zu einer Sondersitzung zusammen. Einziger Programmpunkt: das 130-Milliarden-Euro schwere Konjunkturpaket. Von der Opposition gibt es Kritik - die Maßnahmen seien nur eine „teure Schönheitsreparatur“.

Bereits am Freitag will die Bundesregierung die ersten Pflöcke für das 130-Milliarden-Euro schwere Konjunkturpaket einschlagen. Geplant ist, zuerst die Maßnahmen für Verbraucher auf den Weg zu bringen. So sollen Beschlüsse zur Senkung der Mehrwertsteuer und zum Kinderbonus gefasst werden. Auch die vorgesehenen Hilfen für Unternehmen sollen beschlossen werden.

Die Mehrwertsteuer soll zum 1. Juli sinken. Der reguläre Mehrwertsteuersatz soll von 19 auf 16 Prozent fallen, der verminderte Satz soll von 7 auf 5 Prozent sinken. Für jedes Kind will der Staat einen Bonus von 300 Euro zahlen. Vor allem kleine und mittlere Einkommen sowie Hartz-IV-Bezieher sollen profitieren. Bei den höheren Einkommen wird der Bonus wie sonst auch das Kindergeld auf den Vorteil aus dem Steuerfreibetrag für Kinder angerechnet. Für kleine und mittlere Unternehmen stellt die Bundesregierung weitere 25 Milliarden Euro zur Verfügung. Damit sollen Überbrückungshilfen für Unternehmen gezahlt werden, die weiterhin stark von der Corona-Krise betroffen sind, wie Restaurants und Reisebüros.

Bei der Linkspartei stößt das Konjunkturpaket auf scharfe Kritik. Parteichefin Katja Kipping nennt es eine „verpasste Chance“ und „teure Schönheitsreparatur“. An der strukturellen sozialen Ungleichheit ändere sich auch durch die versprochenen 130 Milliarden Euro nichts.„Mit 130 Milliarden hätten wir das notwendige sozial-ökologische Umsteuern einleiten können. Herausgekommen ist stattdessen ein Flickwerk, das unser Land nicht krisenfester macht“, sagte Kipping unserer Redaktion. Die große Koalition „hat den ärmsten Kinder in diesem Land in Zeiten des erzwungenen Homeschooling die notwendigen 500 Euro für einen Laptop und Drucker verweigert“, beklagte Kipping weiter, „aber wenn es um die Digitalisierung der Bundeswehr geht, sind 500 Millionen sofort drin“. Zukunftsfähige Investitionspolitik gehe anders. Als weiteres Beispiel nannte sie den Kinderbonus. „Familien, die täglich jeden Cent zwei Mal umdrehen müssen, bringt eine Einmalzahlung dauerhaft keine Verbesserung.“ Eine Kindergrundsicherung auf den Weg zu bringen wäre die bessere Wahl gewesen, meinte Kipping.

Die Maßnahmen, die das Kabinett an diesem Freitag auf den Weg bringt, könnten bereits am 26. Juni im Bundesrat beschlossen werden. Für die Finanzhilfen an die Kommunen ist eine Grundgesetzänderung notwendig, die voraussichtlich zum 1. Oktober in Kraft treten soll. Städte und Gemeinden sollen bei den Kosten für die Unterkunft von Hartz-IV-Beziehern deutlich dauerhaft entlastet werden. Zudem wird der Bund coronabedingte Einnahmeausfälle bei der Gewerbesteuer ersetzen.

(qua)