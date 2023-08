Kindergrundsicherung, Steuerentlastungen, Industriestrompreis Das sind die wichtigsten Streitpunkte der Ampel

FDP-Chef Lindner will der Stagnation der Wirtschaft mit Steuerentlastungen für Firmen von sechs Milliarden Euro jährlich entgegenwirken. Kernstück ist eine Prämie für Investitionen in Energieeffizienz und Klimaschutz. Die Grünen hatten Vorbehalte, Lindner einigte sich aber unlängst mit Habeck, der zusätzlich noch eine degressive Afa für bewegliche Wirtschaftsgüter durchsetzte. Dennoch blockierte Lisa Paus das Gesetz. Im Tausch gegen sein Ja zur Kindergrundsicherung will Lindner in Meseberg nun ein verbessertes Wachstumsgesetz durchsetzen, dessen Entlastungsvolumen Ökonomen ohnehin für zu gering halten. Aufgenommen werden daher voraussichtlich auch die von Bauministerin Klara Geywitz (SPD) geforderten besseren Abschreibungsbedingungen für Investitionen in den Wohnungsbau.